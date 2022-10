LdC : Xavi enrage après la nouvelle défaite du Barça

Très mauvais résultat pour le Barça ce soir en Italie. Après avoir perdu contre le Bayern lors de la deuxième journée, c'est contre l'Inter que se sont inclinés les hommes de Xavi, sur le score de 1-0. Et en toute fin de partie, il y a eu un fait de match qui va faire parler en Catalogne : une main de Dumfries dans sa surface, mais l'arbitre a estimé que ce n'était pas suffisant pour siffler pénalty. Après la rencontre, le coach du Barça l'avait très mauvaise.

« Je suis fâché. Je suis énervé à cause de la situation qu'on a vécue, c'est une injustice. J'ai dit hier que les arbitres devaient parler, s'expliquer, parce qu'on ne comprend rien. Dans le jeu, on s'est réveillé tard, on a été bon sur les 20 dernières minutes, on a manqué de dynamisme pendant la majorité du match. On a eu des occasions, pas matérialisées », a lancé le coach barcelonais. Le message est clair.