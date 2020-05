Anthony Lopes a toujours du mal à croire que l'OL ne jouera pas de coupe d'Europe en 2020-2021

Confiné chez lui comme tout le monde, le gardien de l'Olympique Lyonnais Anthony Lopes a accordé une interview à OLTV jeudi soir. Interrogé sur de nombreux sujets, le portier portugais est notamment revenu sur la décision de la Ligue de Football Professionnel, qui a mis fin à la saison 2019-2020 il y a une semaine. Et le principal concerné a encore du mal à croire que les Gones ne joueront pas de coupe d'Europe lors du prochain exercice.

«Je ne sais pas si c'est officiel ou quoi mais tant qu'il y a un brin d'espoir, on va le garder jusqu'au bout même si je n'arrive pas à me faire à cette idée. Le fait de ne pas jouer une compétition européenne la saison prochaine, je ne m'en suis pas spécialement remis pour l'instant. On verra les décisions qui seront prises dans les jours à venir et puis à ce moment-là, on fera les comptes», a déclaré le gardien âgé de 29 ans.