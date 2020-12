OM : Jordan Amavi défend Dimitri Payet

Pointé du doigt depuis le début de la saison pour sa prise de poids et son niveau de jeu, Dimitri Payet a offert une belle réponse mardi en Ligue des Champions face à l'Olympiakos. Auteur d'un doublé, le Français veut enfin lancer sa saison. Et du côté de l'OM, où on compte sur lui, on est content de son retour gagnant.

En conférence de presse, Jordan Amavi a confié à son sujet : «il bosse énormément pour avoir ce niveau. On connaît ses qualités. Il est beaucoup mieux qu'avant, il revient petit à petit. Il nous a fait du bien contre l'Olympiakos avec ce doublé. Il a plus travaillé. Quand il sent qu'il est moins bien, Dim' s'acharne et le travail paye». A lui de confirmer demain face à Nîmes !