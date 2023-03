EdF : Eduardo Camavinga évoque son nouveau poste

La suite après cette publicité

Intégré à la liste de Didier Deschamps comme latéral gauche, Eduardo Camavinga fera de nouveau office de doublure de Théo Hernandez lors de ce rassemblement. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le joueur du Real Madrid, qui n’avait pas l’habitude d’occuper ce poste de défenseur avant cette saison, est revenu sur ce repositionnement peu naturel pour lui.

«En club, c’était pour dépanner, et j’ai toujours répondu collectivement, souligne le joueur de 20 ans. Ce qui change, c’est la gestion de la profondeur, c’est une manière différente de défendre, en reculant comme dans la négociation des deux contre un. On appartient aussi à une ligne et on est davantage bridé. Ce sont d’autres repères, juge l’ancien Rennais, désormais titulaire au Real Madrid. Je joue plus, c’est une vérité (21 matches disputés sur 21 possibles en 2023, ndlr). J’ai gagné en légitimité, même si ce n’était pas mon poste (en sélection). Ce que j’ai eu à réaliser, je l’ai bien fait. On prend confiance, mais la défaite en finale fait quand même mal.» C’est dit !

