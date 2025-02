Le FC Barcelone s’attaque à l’épineux chantier des gardiens de but

La saison est encore loin d’être terminée que déjà se planifie la suivante. En attendant ses résultats définitifs, son parcours en Ligue des Champions et l’enveloppe dont il disposera cet été, il y a un dossier que le FC Barcelone est déjà certain d’ouvrir, c’est celui des gardiens de but. C’est la conséquence d’un exercice loin d’être tout repos pour ce poste essentiel à la philosophie de jeu blaugrana. Hansi Flick a démarré avec Marc-André ter Stegen avant la grave blessure de ce dernier, puis Iñaki Peña a pris le relais quatre mois, et de voir Wojciech Szczesny, sorti de sa retraite, chiper la place de titulaire, non sans quelques erreurs.

La suite après cette publicité

La prise de pouvoir du vétéran polonais ne se fait pas dans la douceur d’ailleurs. Le portier espagnol de 25 ans ne vit pas bien son déclassement, et comment l’entraîneur a géré cette situation. Il assure en revanche se tenir prêt en cas de défection de son concurrent ou d’une blessure. C’est bien Szczesny qui tient le rôle-titre dans cet article. Ce dernier arrive en fin de contrat en juin prochain et ne sait pas encore s’il va prolonger sa pige. Le FC Barcelone souhaite le voir rester encore une saison mais réserve le dernier mot au technicien allemand. Sa décision impliquera les autres, à savoir l’identité des autres gardiens.

Szczesny, la clé de voûte du dossier

Dans le cas où l’ancien de la Juventus prolongerait l’aventure, les Culés chercheraient une porte de sortie à Peña, d’autant que son contrat s’achève en juin 2026. Le prochain mercato sera la dernière fenêtre de tir pour le vendre à bon prix, lui qui est formé au club. Cela laisserait aussi le temps à Ter Stegen de revenir prudemment à la compétition, lui dont le retour n’est pas prévu avant cet été. Les deux portiers cohabiteraient le temps d’une saison, pour laisser les clés l’année suivante à l’Allemand de déjà 32 ans. Vous l’aurez compris, c’est aussi l’inconnu de cette équation. L’international va-t-il retrouver son niveau d’avant blessure ?

La suite après cette publicité

À son âge et après une aussi longue indisponibilité, le doute est forcément permis, alors qu’il est encore lié au Barça jusqu’en 2028. Il existe donc un autre scénario, celui où Szczesny ne prolongerait pas. Il faudrait alors recruter pour ne pas laisser les deux autres seuls avec leur lot d’incertitudes. D’après Mundo Deportivo, cette hypothèse est déjà sur la table et des profils de gardiens sont à l’étude. Dans l’idéal, la direction ciblerait un élément jeune mais déjà aguerri, particulièrement fort dans le domaine aérien, donc grand, et dans son jeu au pied. Elle souhaiterait enrôler un titulaire sur le long terme, comme ce fut le cas lors du recrutement de Ter Stegen en 2014.

Deux noms se dégagent pour le futur

Il ne faudra pas se tromper car il coûtera forcément cher. C’est d’ailleurs l’une des difficultés dans ce dossier, acheter sans que cela n’entame trop les finances du club, et que le salaire entre dans les clous du fair-play financier. MD cite déjà deux noms comme potentiel successeur des remparts actuels. Le meilleur choix aux yeux du Barça est celui de Giorgi Mamardashvili (24 ans) mais ce dernier a déjà été acheté par Liverpool l’an passé (30 M€), qui l’a laissé en prêt à Valence pour la saison. Son recrutement s’annonce impossible ou presque. Joan García (23 ans) est la seconde option, lui qui est devenu titulaire en milieu de saison dernière à l’Espanyol.

La suite après cette publicité

Estimé à 10 M€ selon Transfermarkt, il dispose surtout dans son contrat (2028) d’une clause libératoire de 30 M€. Un prix largement abordable à condition de trouver son numéro 1 pour quelques années… Mais cette fois, il faudra convaincre les supporters de leur amener le gardien du voisin honni. Dans l’histoire, récente, les transferts entre les deux clubs sont quasiment inexistants. Il faut remonter aux années 90 et 2000 pour en trouver la trace. Il y a bien eu le cas Martin Braithwaite à l’été 2023 mais le Danois avait au préalable résilié avec le Barça, avant de signer chez les Pericos. Les concurrents européens, Arsenal en tête, pourraient en profiter.