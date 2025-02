FC Barcelone : grosses tensions au poste de gardien

Tout va pour le mieux à Barcelone en ce moment. Face au Rayo Vallecano ce lundi soir, les troupes d’Hansi Flick auront même l’opportunité de s’emparer de la première place au classement de cette Liga 24/25. Déjà qualifiés pour le prochain tour de la Ligue des Champions et également toujours en course en Copa del Rey avec des demies face à l’Atlético à venir, les Blaugranas vivent une période plutôt joyeuse, et surtout, avec peu de polémiques ou de risques de voir tout ceci s’effondrer.

La suite après cette publicité

Mais il y a tout de même un petit sujet à tension et controverse dans l’équipe, qui concerne le poste de gardien. Après la grave blessure de Marc-André ter Stegen en tout début de saison, les clés du camion avaient été confiées à Iñaki Peña. Wojciech Szczęsny avait débarqué en cours de saison, mais l’Espagnol avait conservé sa place de titulaire, jusqu’à ce petit incident début janvier, avant la demie de Supercoupe d’Espagne face à l’Athletic. Peña était arrivé en retard à la causerie, et Flick l’avait puni en alignant le Polonais, devenu le numéro 1 depuis.

Peña l’a de plus en plus mauvaise

Comme l’explique Relevo, à Barcelone, tout le monde cherche à comprendre pourquoi Flick a définitivement écarté Peña. Ce simple retard ne semble pas être une raison suffisante, surtout que d’autres joueurs ont connu des péripéties similaires, à l’image de Jules Koundé, et ont vite retrouvé le onze titulaire. Une situation qui agace logiquement Peña, et qui surprend du monde en interne, puisque le portier espagnol était plutôt bon sur la première partie de saison. Ou du moins, il ne faisait pas tâche.

La suite après cette publicité

Certains estiment que pour convaincre Szczęsny de sortir de sa retraite, la place de titulaire lui avait été promise, et que Flick a attendu la première erreur de Peña pour offrir sa place à l’ancien d’Arsenal et de la Juve. Alors qu’il négociait une prolongation de son contrat qui expire en 2026, Peña est logiquement bien moins pressé qu’avant de signer un nouveau bail avec son club formateur, et c’est un nouveau casse-tête qui se profile à l’horizon pour Deco…