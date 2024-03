Cyril Hanouna fracasse une ex-star du PSG

Présentateur vedette de l’émission TPMP, Cyril Hanouna a l’habitude de croiser des personnalités. Et l’animateur a révélé avoir vécu une drôle d’histoire avec une star du Paris Saint-Germain ayant récemment quitté le club de la capitale. Une brouille pour une location de maison qui a tourné court.

«Je vais vous raconter une petite anecdote. J’ai failli louer une petite bicoque à un joueur de foot très connu du PSG. Un joueur très très très connu. Je lui ai proposé le prix, enfin mes équipes, le mec qui s’occupe de ça. Le PSG donne une somme au joueur pour qu’il loue et il devait rajouter un peu pour avoir le bail. Le gars n’a pas voulu rajouter. Il a dit non. Le PSG donne une somme, c’est une belle somme, mais il n’a pas voulu rajouter. Il y avait 15-20% en plus de ce que donnait le PSG. Il n’a pas voulu rajouter et donc il n’a pas pris la maison. C’est un rat d’égout le gars. Français ? Non pas Français. (…) Ce joueur n’est plus au PSG. Un très grand joueur. Il s’appelle Lionel ? Je ne peux pas dire qui c’est, il est parti», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Goal.