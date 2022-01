Le Real Madrid lance une opération d'envergure pour ses prolongations de contrat

La suite après cette publicité

L'été s'annonce déjà radieux au Real Madrid. Déjà, le leader de la Liga se dit plutôt confiant quant à la finalité du dossier Kylian Mbappé. En fin de contrat au PSG, l'écurie espagnole fait tout pour recruter le génie français, dont c'est le rêve de gosse de signer à la Casa Blanca. Si Paris tente tout pour le conserver, le Real aura les coudées franches car il va faire de sacrées économies de salaires à partir du 1er juillet prochain.

Gareth Bale, Marcelo et Isco arrivent tous en fin de contrat et sans eux, le Real Madrid va récupérer pas moins de 60 M€ bruts par saison dans sa masse salariale. De quoi contenter des stars de son effectif, comme Federico Valverde, qui a prolongé récemment ou encore Vinicius Jr, dont la prolongation doit intervenir en fin de saison. Les deux jeunes éléments font en réalité partie d'un plan plus large visant à revoir de nombreux contrats de l'effectif.

Les vétérans seront prolongés

AS fait un large point aujourd'hui sur les situations de chacun. Il y a d'abord les vétérans du club, un sujet toujours délicat. Pourtant, tout semble bien se passer entre eux et la direction puisque Luka Modric, dont le bail arrive à échéance en juin, devrait prolonger dans les semaines à venir d'une saison, tout comme Karim Benzema (fin de contrat en 2023), ou encore Toni Kroos (juin 2023). L'Allemand confiait même récemment qu'il souhaitait terminer sa carrière en Espagne.

Reste que certains cas sont plus épineux, comme celui de Marco Asensio (juin 2023). Revenu à un meilleur niveau ces derniers mois après sa longue blessure, l'ailier de 25 ans sera récompensé à la fin de la saison d'un contrat à longue durée, s'il parvient à maintenir son niveau de performance. Enfin, le cas Mariano Diaz est abordé, lui dont le contrat s'achève en 2023, comme d'autres (Nacho, Ceballos). Le Real Madrid n'en veut plus mais l'ancien Lyonnais semble déterminé à toucher son gros salaire, plutôt que d'aller se relancer ailleurs. Il est toujours invité au départ, le plus tôt sera le mieux.