Le comportement de Mariano Diaz agace sérieusement le Real Madrid

Au Real Madrid, on regrette chaque jour un peu plus d'avoir fait revenir Mariano Diaz. Depuis son transfert en provenance de l'OL contre 22 M€ à l'été 2018, l'attaquant, qui évoluait déjà dans la capitale espagnole avant son court passage en Ligue 1, ne joue même pas le rôle de remplaçant. La Casa Blanca aimerait s'en débarrasser depuis longtemps. Il faut dire qu'elle ne compte du tout sur lui, en témoignent les 48 petites apparitions (11 titularisations seulement) en bientôt trois ans et demi pour 6 buts inscrits.

Mercato après mercato, le joueur de 28 ans est annoncé comme un candidat au départ mais à chaque fois, il refuse de partir du Real Madrid pour toucher son salaire très confortable. Cet été, Benfica mais aussi le Rayo Vallecano, club madrilène, ont tenté de le faire venir sous forme de prêt, mais il a de nouveau décliné, au grand dam des Merengues, et même de l'entourage de l'international dominicain (1 sélection, 1 but) qui l'encourageait à se relancer ailleurs.

Le Real le soupçonne de simuler des blessures

En l'absence de Karim Benzema ce week-end contre Elche, Mariano Diaz est convoqué dans le groupe mais c'est seulement la 2e fois de la saison qu'il effectue un déplacement avec le reste de l'équipe, après le Clasico à Barcelone le week-end dernier. Lors des 5 premiers matchs à l'extérieur en Liga, on l'a annoncé blessé. À chaque rencontre à domicile, il était en revanche apte à jouer. Une attitude qui commence à agacer au sein du club madrilène d'après AS car on soupçonne de plus en plus l'attaquant de simuler un pépin pour rester chez lui.

Il y a notamment deux blessures survenues lors d'entraînements dont le staff médical estime qu'elles n'étaient pas si grave que cela. Il s'agissait de deux coups dont seul le joueur peut estimer la douleur tolérable ou non. Vraie ou fausse blessure, toujours est-il que le joueur n'arrange pas sa situation à Madrid où il n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu cette saison. Il aura l'occasion ce samedi de faire taire les critiques à son sujet puisque Carlo Ancelotti a décidé de le titulariser à la surprise générale contre Elche (à suivre en live commenté sur FM).