Mercato : le Real Madrid et Vinicius Jr ont fait un pacte

Du côté du Real Madrid, il y a quatre dossiers qui font énormément parler, surtout en cette période de mercato. Les deux premiers concernant bien évidemment Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) puisque ce sont les deux attaquants dont rêve le président Florentino Pérez. IL y a aussi la recherche d'une défenseur central, avec notamment l'Allemand Antonio Rüdiger (Chelsea) qui est visé. Et pour finir, la Casa Blanca doit aussi gérer le cas Vinicius Jr et le dossier de sa prolongation.

Depuis le lancement de la saison 2021-2022, l'ailier brésilien est sur un nuage et enchaîne les bonnes performances. Le joueur de 21 ans a notamment inscrit 12 buts et délivré 9 passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues. Sa complémentarité avec Karim Benzema est au top, et l'international auriverde (9 sélections) est très important pour Carlo Ancelotti. D'ailleurs, il est aujourd'hui le deuxième meilleur buteur du club, et surtout le meilleur passeur, tout en étant le quatrième joueur le plus utilisé par le coach italien. Alors forcément, un tel joyau, il faut le choyer.

Le Real va considérablement augmenter son salaire

Avec un contrat qui se termine en juin 2024, et surtout la cote du Brésilien qui monte en flèche, les Merengues ne veulent pas se faire surprendre et négocient actuellement une prolongation avec le principal concerné. Du moins, négociaient. Car comme l'affirme Marca ce vendredi, les parties ont passé un pacte à ce sujet. Pour ne pas perturber Vinicius Jr, tout le monde a décidé que les négociations allaient se poursuivre à la fin de la saison en cours. L'objectif est que le Brésilien reste focus sur le terrain et soit toujours à fond en 2022.

Car les discussions entre toutes les parties ne sont pas des plus simples, surtout sur le plan salarial. Celles-ci sont fluides mais le natif de São Gonçalo, avec toute l'agitation autour de lui, aspire à gagner plus, lui qui figure parmi les quatre salaires les plus bas de l'effectif avec Dani Ceballos, Jesús Vallejo ou Lunin. Forcément, le Real Madrid va faire des efforts et revoir son salaire à la hausse pour lui faire signer un nouveau contrat, mais il faudra se mettre d'accord... Et tout se fera cet été, après avoir clôturé l'exercice.