Chelsea : tout le monde s'arrache Antonio Rüdiger !

La situation contractuelle d'Antonio Rüdiger (28 ans) attire l'œil de toute l'Europe. Rapidement devenu indispensable dans la défense à trois de Thomas Tuchel à Chelsea, l'international allemand arrive en fin de contrat à l'été prochain et pourrait avoir envie de changer d'air et de découvrir un nouveau championnat. Cela pourrait être un nouveau défi pour celui qui a rejoint Chelsea en provenance de l'AS Roma, en juillet 2017, contre un montant estimé à 35 millions d'euros.

Depuis plusieurs semaines, Antonio Rüdiger fait donc la Une de la presse sportive européenne. Régulièrement cité du côté du côté du Real Madrid, mais également du côté du Paris Saint-Germain, comme nous vous l'avions révélé, le natif de Berlin ne manque pas de prétendants. Et selon les dernières informations de Sky Sports, le Real Madrid, le PSG, mais également le Bayern Munich et la Juventus auraient entamé des discussions avec les représentants d'Antonio Rudiger à propos d'un accord de pré-contrat ce mois-ci.

Un autre prétendant arrive dans la course

En effet, le contrat de Rüdiger se termine cet été et il est maintenant libre de s'engager où il le souhaite pour la saison prochaine. Cependant, le média britannique affirme que Chelsea veut prolonger le contrat de l'Allemand, qui n'exclut pas de rester à Londres. La dernière proposition de Chelsea cet été n'a pas été acceptée par l'entourage du joueur, car elle était trop en dessous des exigences salariales demandées.

De plus, le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, apprécie depuis longtemps les qualités du défenseur et connaît très bien le frère (et agent) du joueur de Chelsea. Mais pour le moment, le défenseur central de 28 ans reste concentré sur sa saison à Chelsea, lui qui a débuté 20 matchs de Premier League cette saison, soit le plus grand nombre de rencontres jouées parmi les joueurs de champ des Blues.