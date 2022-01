Toni Kroos va finir sa carrière au Real Madrid

Interrogé au micro de Sky Sports à propos de son avenir, Toni Kroos (32 ans) a clairement indiqué qu'il souhaitait finir sa carrière avec le Real Madrid. «J'ai fait savoir clairement que c'est ici que je veux finir ma carrière, déclare le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real. À quelle date exactement ? Je ne peux pas le dire encore. Peut-être 2023, peut-être un an ou deux plus tard, je ne sais pas», a indiqué l'international allemand.

Quatre fois vainqueur de la Ligue des Champions, le milieu de terrain a fixé des conditions pour son avenir dans l'élite. «Je veux avoir encore le niveau et le corps doit suivre (...) l'envie et la motivation (aussi). Si tout concorde, on pourra en discuter. Sinon, j'ai encore un contrat jusqu'en 2023.» Kroos affirme également avoir «une relation incroyable (avec le Real Madrid), que je ne veux pas remettre en cause par un jeu de poker.»