Les franches confidences de Bradley Barcola sur ses débuts au PSG

Il y a des chemins qui sont plus sinueux que d’autres pour accéder à la réussite dans le football. Rapidement intégré au centre de formation de l’OL, le club de sa ville natale, Bradley Barcola n’était pas forcément destiné à devenir le joueur qu’il est actuellement. Pour autant, la fin d’aventure en eau de boudin de Karl Toko-Ekambi à Lyon a permis à Barcola d’intégrer durablement l’équipe A de son club formateur et de grappiller du temps de jeu alors qu’il devait être initialement prêté en Suisse. C’est finalement sous la houlette de Laurent Blanc lors de la deuxième partie de saison 2022-2023 qu’il s’imposera dans le onze des Gones pour former un trio déroutant avec Alexandre Lacazette et Rayan Cherki. Six mois qui lui permettent de suffisamment se mettre en avant. Pisté par plusieurs équipes européennes dont le PSG, il rejoindra la capitale en toute fin de mercato contre 50 millions d’euros.

Un crève-cœur pour les supporters lyonnais, mais un choix habile pour l’ailier de 22 ans. Entouré de stars chez les pensionnaires du Parc des Princes, le numéro 29 parisien a continué son développement tout en étant toujours autant intéressant dans ses entrées en jeu. Et au gré des minutes grappillées et des entrées convaincantes, Luis Enrique a dû se rendre à l’évidence : il fallait que Bradley Barcola devienne titulaire avec le PSG. Aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Barcola a enchaîné les bonnes performances et a même pu honorer ses premières sélections avec l’équipe de France. Une ascension express qu’il fallait donc confirmer cette saison. Sans Kylian Mbappé et affirmé comme un titulaire indiscutable, l’enfant des Buers a réalisé un début de saison remarquable.

Bradley Barcola veut donner le meilleur avec le PSG

En effet, auteur de 8 buts en 13 matches cette saison, Barcola a muri offensivement. Interrogé ce dimanche dans un entretien au Parisien, le transfuge de Lyon a expliqué qu’il avait travaillé mentalement pour être encore plus tranchant face au but : «oui, clairement. C’est ce qui me manquait l’année dernière. J’étais plus dans un rôle d’ailier percutant, je n’avais pas ce côté tueur. Le coach a été le premier à me le reprocher. Il m’a toujours dit que ce que je faisais, c’était très bien, mais il m’a rappelé que j’étais d’abord attaquant et ce qu’on demande à un attaquant, c’est de marquer. Il fallait que je rentre ça dans mon jeu. Si je l’intégrais, il était sûr que j’allais être un très, très bon joueur. Quand j’ai abordé la saison, je me suis vraiment mis dans la tête que je devais être un buteur, plus décisif. C’est surtout une question de mentalité. Cela nécessite d’être plus concentré, d’avoir cette envie de marquer et faire marquer. Il faut vraiment mettre cela en place dans sa tête pour se dire : "Aujourd’hui, je dois faire quelque chose !"»

Pour autant, ses bonnes performances en Ligue 1 ne se traduisent pas sur la scène continentale où l’ailier gauche n’arrive pas à réaliser de grosses prestations cette saison. Interrogé sur les difficultés qu’il rencontre en Ligue des Champions, le droitier a donné quelques éléments de réponse sur ses problèmes européens : «on a plus de difficulté à me trouver sur le terrain, j’ai moins de ballons pour faire la différence. Je dois répéter les appels pour que mes partenaires arrivent à me trouver avec les mêmes facilités qu’en championnat. C’est à moi de poursuivre mes efforts. L’objectif, c’est de réussir à le faire en Ligue des champions. Si je continue, ça va aller tout seul.» Dès lors, jusqu’où peut aller Bradley Barcola. Considéré unanimement comme l’un des plus grands talents du football français, l’ailier de 22 ans doit encore franchir certains caps pour devenir l’un des meilleurs du monde. Un objectif qui n’est visiblement pas vraiment le sien comme il l’a confié à nos confrères : «j’étais persuadé que c’était le bon choix de signer ici, mais je ne savais pas que ça allait provoquer tout cela et être meilleur buteur du championnat n’est pas mon objectif prioritaire. J’essaie de marquer le plus de buts, de faire des passes décisives. Mais mon objectif, c’est remporter des titres. Je veux tout gagner. (…) Devenir une icône ? Franchement, je ne sais pas. Je me donne à fond pour Paris mais être une icône, je n’y pense pas. Je veux simplement être le meilleur, le plus régulier possible.» Reste à savoir si Bradley Barcola y parviendra malgré lui durant sa carrière.