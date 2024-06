Tottenham annonce le départ de Tanguy Ndombélé

Tanguy Ndombélé est libre comme l’air. Comme évoqué par nos soins ces derniers jours, le milieu de terrain de 27 ans, prêté cette saison en Turquie du côté de Galatasaray, était attendu à Londres afin de mettre fin à sa collaboration avec Tottenham. Ce mercredi, le pensionnaire de Premier League a confirmé la nouvelle en officialisant le départ du Français à la fin du mois de juin.

«Le club peut confirmer le départ de Tanguy Ndombele suite à la résiliation mutuelle de son contrat, effective à compter du 30 juin, à l’issue de son prêt en cours. Recruté en provenance de l’Olympique Lyonnais en juillet 2019, le milieu de terrain a marqué lors de ses débuts face à Aston Villa et a disputé 91 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 10 buts. Pendant son séjour ici, Tanguy a été prêté à Lyon, Naples et avec le club turc de Süper Lig, Galatasaray, la saison dernière, Nous souhaitons à Tanguy le meilleur pour l’avenir», ont annoncé les Spurs via un communiqué officiel.