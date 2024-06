Tanguy Ndombele et Tottenham vont bientôt se séparer à l’amiable

Tanguy Ndombele a fait du chemin. Après avoir explosé sous le maillot d’Amiens, le milieu de terrain a confirmé les espoirs placés en lui du côté de l’Olympique Lyonnais. Repéré par Tottenham, le natif de Longjumeau a ensuite passé un nouveau cap en 2019 en partant à l’assaut de la Premier League. Fortement désiré par Mauricio Pochettino, il avait été acheté 60 millions d’euros par les Londoniens.

La suite après cette publicité

Dans la capitale anglaise, le milieu de terrain a pu compter sur les Francophones de son équipe pour s’intégrer dans le vestiaire à l’époque. Moussa Sissoko, Hugo Lloris ou encore Serge Aurier ont été d’une aide précieuse. Sur le terrain, le footballeur né en 96 a pu compter sur ses qualités et son talent. Mais il a connu des hauts et des bas.

À lire

Quand Neal Maupay trolle James Maddison après sa mise à l’écart par l’Angleterre

Ndombele bientôt libre

En effet, il a joué environ 90 rencontres toutes compétitions confondues avec les Spurs (10 buts) en quelques saisons. Mais pour retrouver son meilleur niveau, de la confiance et du temps de jeu régulièrement, l’international tricolore (7 sélections) a été envoyé en prêt à l’OL, Naples et Galatasaray cette saison. En Turquie, le joueur de 27 ans a participé à 24 rencontres toutes compétitions confondues (1 assist).

La suite après cette publicité

Après ce prêt, Ndombele devait revenir à Londres et régler sa situation. Mais son cas est pratiquement scellé. Selon nos informations, Tottenham et le Français vont se séparer. En effet, les deux parties se sont entendues sur une rupture de contrat à l’amiable qui devrait être effective dans les prochains jours. Une fois libre et disponible gratuitement, nul doute que Tanguy Ndombele aura des opportunités.