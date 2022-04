Julien Stéphan : « c'est presque synonyme de victoire »

Recevoir le leader et champion, Neymar, Messi et Mbappé, avec l'ambition de prendre des points pour ne pas lâcher le peloton à la lutte pour les places européennes. Strasbourg avait fort à faire ce soir, à la Meinau, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Lancé par Kevin Gameiro, le Racing a d'abord cru créer l'exploit, a un temps perdu pied, avant de livrer une fin de match dantesque, et de décrocher un match nul inespéré (3-3). Au coup de sifflet final, si le RCSA reste sous la menace de l'OGC Nice, son coach était satisfait de son équipe, qui ne lâche jamais rien.

La suite après cette publicité

«C'est difficile d'avoir une analyse juste et objective quelques minutes après une soirée comme ça. On a fait un grosse entame. On avait décidé d'attaquer la profondeur. On n'a pas pu breaker très tôt. Kylian nous a fait très mal sur notre première erreur défensive. J'étais plutôt satisfait du premier acte. Mais on n'a pas fait une bonne entame de deuxième mi-temps. À 3-1 pour Paris, à l'image de ce groupe, de ceux qui entrent, Habib, Titi, ce groupe ne lâche rien, il est allé chercher quelque chose d'exceptionnel, c'est presque synonyme de victoire. Cela fait partie de notre ADN de ne rien lâcher, c'est les valeurs du club, les miennes. Il y a une synergie, on n'est peut-être pas les meilleurs, mais on ne lâche rien, on a montré nos qualités, de la qualité collective, c'est une soirée qui va rester dans les mémoires de ceux qui étaient présents au stade.», s'est exprimé Julien Stéphan au micro de Prime Video, avant de se réjouir de conserver trois points d'avance sur le RC Lens dans l'optique de l'Europe.