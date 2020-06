Premier League : Southampton étrille Norwich

La 30e journée de Premier League se lançait ce vendredi soir avec le déplacement de Southampton à Norwich. Les Saints n'ont pas fait de détail sur la pelouse de la lanterne rouge et l'ont emporté sur le score de 3-0. Ils gagnent une place au classement, passant 13e.

Les Canaries sont quant à eux toujours bons derniers et ont six points de retard sur le premier non-relégable. Les buteurs du soir se nomment Danny Ings (49e), Stuart Armstrong (54e) et Nathan Redmond (79e).