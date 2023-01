FFF : Hugo Lloris recadre aussi Noël Le Graët après sur Zinédine Zidane

La suite après cette publicité

Alors qu’Hugo Lloris a prévenu le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps de son départ à la retraite après une riche carrière avec les Bleus, le désormais ancien capitaine des Tricolores a également tenu au courant le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, en amont de son annonce. «Je lui ai envoyé un message» a notamment précisé le portier de Tottenham. Mais ce n’est pas tout. Le gardien des Spurs en a profité pour revenir sur la polémique au sujet de la déclaration du patron de la FFF sur Zinédine Zidane. Pour rappel, le départ d’Hugo Lloris intervient le lendemain de la nouvelle polémique déclenchée par les propos du président de la FFF, commentés dans la foulée par Kylian Mbappé.

En effet, l’ancien capitaine des Bleus n’a pas compris les propos de Noël Le Graët sur la légende vivante de l’équipe de France. «Je ne sais pas ce qui l’a poussé à s’exprimer comme ça, mais il faut garder du respect pour les joueurs qui, comme Zidane, ont tant donné à l’équipe de France. Didier Deschamps et Zinedine Zidane sont deux légendes de notre sport, et ce type de déclaration ne rend service ni au coach, ni au foot. Il ne faut pas diviser autour de l’équipe de France, mais rassembler» a sobrement commenté le recordman de sélections en Bleus (145). Interrogé sur TF1 pour le JT de 20h, Hugo Lloris en a même rajouté une couche : «il y a des choses inappropriées, on ne manque pas de respect aux anciens joueurs, surtout à une légende comme Zinédine Zidane.»

