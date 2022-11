CdM 2022, Allemagne : Thomas Muller félicite chaudement Niclas Füllkrug

Après que l'Allemagne se soit illustré en égalisant en toute fin de rencontre (1-1) grâce à une réalisation de Niclas Füllkrug, Thomas Muller s'est exprimé micro de la ZDF sur l'entrée en jeu de son coéquipier et son but salvateur. «C'est génial d'être entré. C'est pour cela qu'il est là. Il a une grande confiance en lui et un marteau dans son pied droit. C'est un mec incroyablement génial» a tout d'abord confié le joueur allemand de 33 ans avant de revenir sur la performance globale de la Mannschaft.

L'attaquant du Bayern Munich a notamment reconnu que l'Allemagne revenait de loin mais aussi que toute la sélection allemande devra élever son niveau de jeu face au Costa Rica. «Nous avons joué contre de très bons Espagnols, nous avons tout mis dans la balance. Sur le plan du jeu, ce n'était pas le match le plus propre de notre part. Contre le Costa Rica, il faudra encore améliorer les performances. Nous sommes toujours dans la situation de pouvoir atteindre les huitièmes de finale. Nous avons fait match nul 1-1 contre l'un des grands favoris.»