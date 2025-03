La DNCG ne fera aucun cadeau aux clubs français

Long sujet de la soirée de lundi soir, la grande réunion avec tous les acteurs du football professionnel français a beaucoup fait parler. En présence de Philippe Diallo, Vincent Labrune, Marie Barsacq, la ministre des Sports, des représentants de la DNCG et du fonds CVC et des dirigeants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, les sujets sensibles du football français ont été abordés. Parmi eux, le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, a été également très ferme sur le sujet des budgets.

Le patron du gendarme financier a prévenu qu’il n’y avait pas de risque pour finir la saison en cours, mais a rappelé que la DNCG sera «intransigeante sur les budgets» présentés et qu’«elle ne se contentera plus d’aucune promesse», alors que plusieurs clubs sont encore dans le doute, confirme RMC Sport. Parmi eux, l’Olympique Lyonnais est toujours sous la menace d’une relégation administrative en Ligue 2 à la fin de la saison si le club n’atteignait pas ses projections financières.