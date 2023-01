OM : Gerson règle ses comptes avec Igor Tudor !

La suite après cette publicité

La pilule n’est toujours pas passée. Officiellement revenu à Flamengo le 3e janvier dernier, après un an et demi à l’Olympique de Marseille fait de hauts et de bas, Gerson n’a pas encore digéré la fin de son aventure phocéenne décevante. Agacé et déçu de ne pas avoir fait partie des plans d’Igor Tudor après avoir fini par convaincre sous Jorge Sampaoli, le Brésilien n’a pas été tendre avec son ancien entraîneur croate lors de sa conférence de présentation avec son nouveau club.

«Ils ont parlé de frustration (en France). Je ne pense pas avoir été frustré. Nous avons fait de grandes choses à Marseille. J’ai fait la meilleure saison de ma carrière en termes de statistiques et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. J’ai bien travaillé mais malheureusement je ne me suis pas bien entendu avec le nouvel entraîneur. Je n’avais pas une bonne relation avec lui. Mais je sais ce que j’ai fait là-bas. Les chiffres ne mentent pas», lâche d’emblée celui qui a été racheté à 80% par le club de Rio contre 15 M€ (plus des bonus).

À lire

OM : les détails du transfert de Gerson à Flamengo

«Le seul poste où je n’ai pas joué en France, c’est latéral droit ou gardien»

Il est certain qu’après des débuts compliqués par le poids d’un transfert à 25 M€ et la découverte d’une nouvelle équipe, le milieu de terrain a donné satisfaction. Devenu l’un des tauliers de Sampaoli, il a tout de même cumulé 11 buts et 10 passes décisives en 48 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs marseillaises l’an passé. Entre une qualification en Ligue des Champions et une demi-finale de Conférence League, la saison dernière fut florissante.

La suite après cette publicité

Dans cette conférence de presse, Gerson regrette aussi son utilisation, qui n’a pas favorisé sa progression. «Le seul poste où je n’ai pas joué en France, c’est latéral droit ou gardien. Sinon, j’ai tout fait. J’ai même joué arrière gauche, ce que je ne pensais jamais faire. Le Gerson qui revient est plus mature», assure celui qui a tout de même apprécié ses 18 mois en France. D’ailleurs, il aurait pu «rester en Europe, mais aucun projet ne ressemble à celui de Flamengo.» Il n’y a plus qu’à.