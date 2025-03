Juventus : les révélations chocs sur l’éviction de Thiago Motta

Thiago Motta et la Juventus, c’est déjà terminé ! Cinquième de Serie A, la Vieille Dame a, en effet, décidé de se séparer officiellement du technicien italien de 42 ans. Arrivé l’été dernier sur le banc turinois après une expérience plus que convaincante du côté de Bologne, l’ancien milieu de terrain du PSG n’a finalement jamais réussi à tirer le meilleur de cette Vecchia Signora.

Il avait tout pour réussir, et pourtant, Thiago Motta quitte la Juventus Turin par la petite porte, à l’occasion de la trêve internationale en cours. Comme rapporté par l’ensemble des médias italiens ce dimanche, la décision de le limoger lui a été communiqué, par téléphone. L’Italo-Brésilien était parti se ressourcer pendant quelques jours au Portugal, et il était initialement attendu pour gérer le retour des internationaux avant la reprise du championnat le week-end prochain. Un choix fort mais inévitable après les 7 buts encaissés lors des deux dernières défaites contre l’Atalanta et la Fiorentina, l’élimination en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven mais également celle en Coupe d’Italie contre Empoli. Autant de déconvenues s’ajoutant au risque de ne pas se qualifier à la prochaine C1 et aux nombreuses tensions dans le vestiaire.

Thiago Motta a tout perdu pendant une réunion

L’idée de base était pourtant de laisser une dernière chance à Thiago Motta, lors de la réception du Genoa, entraîné par Patrick Vieira. Mais une réunion qui s’est tenue mardi entre Motta, le directeur technique Cristiano Giuntoli et le président Maurizio Scanavino, a visiblement poussé ces deux derniers à trancher en faveur d’un limogeage. Des mots durs ont été prononcés par Giuntoli à l’égard de Motta, puisque la Gazzeta dello Sport rapporte qu’il aurait lâché à l’entraîneur : « j’ai honte de t’avoir choisi ». En cause notamment, une réaction jugée trop molle lors de cette fameuse réunion. Jugé trop serein, trop froid, lors de cette discussion, Motta a scellé son destin à cet instant précis.

Avec un bilan de 18 victoires, 16 nuls et 8 défaites en 42 matches toutes compétitions confondues, Motta quitte donc le banc turinois et ne laissera pas un souvenir impérissable du côté de l’Allianz Stadium. De son côté, la Juve va désormais tenter de sécuriser sa place pour la prochaine Ligue des Champions et a, pour cela, décidé de miser sur Igor Tudor. Le Croate s’est engagé sur un contrat de 4 mois, renouvelable en fonction des résultats obtenus. Une mission de quelques mois donc pour le natif de Split, sans club depuis son départ de la Lazio au terme de la saison 2023/2024.