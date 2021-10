Laurent Blanc dégomme le FC Barcelone

Dans un entretien accordé à Panenka, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain Laurent Blanc s'est livré non seulement sur sa carrière de joueur mais aussi sur celle de coach. Aujourd'hui entraîneur d'Al-Rayyan (D1 qatarienne), le technicien de 55 ans a même avoué des contacts avec le FC Barcelone il y a quelques années, finalement sans succès. Le champion du Monde 1998 n'a d'ailleurs pas compris la gestion du Barça ces dernières années, en plus de l'échec du dossier Messi.

« Je pense qu'ils ont fait des erreurs monumentales, a lâché l'ancien technicien du PSG à Panenka.org. Monumentales. Pas seulement à cause de Messi, mais aussi à cause des quatre ou cinq dernières années. Ils ont perdu des joueurs incroyables, ce qu'un club comme le Barça ne peut pas se permettre. Vous ne pouvez pas perdre Neymar ou Messi, car il est très difficile de les remplacer. Honnêtement, c'est incroyable pour le football français d'avoir Messi, Neymar et Mbappé dans le même Championnat. Le PSG est sur une autre planète, oui, mais, pour le Championnat français, c'est bien d'avoir ces joueurs », a-t-il déclaré au média espagnol.