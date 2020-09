PSG : Leonardo a été positif au Covid-19

Le Paris Saint-Germain a été frappé de plein fouet par le Covid-19 ces derniers jours. Si le champion de France va pouvoir compter sur les retours de Neymar, Navas, Di Maria et Paredes pour le choc face à l'OM (match à suivre en direct commenté sur notre live), Marquinhos, Icardi et Kylian Mbappé manqueront encore à l'appel. Mais il n'y a pas que les joueurs parisiens qui ont été touchés par le Covid-19.

Dans une interview accordée à Sportsweek, Anna Billo la femme de Leonardo a confirmé que le directeur sportif du PSG et sa famille avaient aussi contracté le virus en avril dernier. « Pendant trois jours, ça a été terrible. Après dix jours, Leonardo et moi l'avons attrapé à notre tour. [...] Cela a été long et difficile. Il a fallu attendre un mois et demi avant que nos tests deviennent négatifs, » a ainsi commenté la présentatrice de Sky Italia. Jusqu'ici, Leonardo s'était montré plutôt silencieux sur le sujet...