L'AS Roma et José Mourinho prêts à sauver le soldat Clément Lenglet

Avec la prolongation de Lionel Messi qui va bientôt être officialisé, le FC Barcelone a réglé son gros chantier de l'été. Mais en coulisses, il reste encore du travail pour les dirigeants catalans. Car l'objectif principal de Joan Laporta, le nouveau président du club, c'est d'alléger grandement sa masse salariale. Du coup, plusieurs joueurs ont été placés sur la liste des indésirables, comme Samuel Umtiti ou encore Miralem Pjanic. Mais d'autres joueurs pourraient aller voir ailleurs cet été tel que Clément Lenglet.

Avec le recrutement d'Eric Garcia cet été, le défenseur français aura un concurrent en plus la saison prochaine. Malgré tout, l'international tricolore (13 sélections, 1 but) souhaite lui s'imposer alors que son contrat court jusqu'en juin 2026. Un avenir assez flou donc et une écurie italienne pourrait en profiter. Si West Ham et Everton sont intéressés par l'ancien joueur du Séville FC, l'AS Roma va entrer dans la danse prochainement.

Le Barça attend au moins 25M€

Dans son édition du jour, Sport explique que l'équipe de José Mourinho négocie actuellement avec le FC Barcelone pour boucler le transfert de Clément Lenglet, qui entre finalement dans les plans de Ronald Koeman mais qui ne sera pas retenu en cas de proposition satisfaisante. Le média espagnol explique d'ailleurs qu'une opération, avec Lorenzo Pellegrini qui ferait le sens inverse, a été envisagée. Pas suffisant cependant.

Du coup, les Giallorossi vont revenir à la charge avec une offre de 15 millions d'euros, alors que le Barça attendrait environ 25M€ pour s'en séparer. Alors l'AS Roma et le «Special One» réussiront-ils à mettre la main sur le joueur de 26 ans ? Il faudra être bon en négociations, d'autant plus que Sport précise une chose : en cas de départ, Clément Lenglet privilégie la Premier League.