Que va faire le PSG avec ses Titis ?

Comme chaque année, le PSG doit trancher pour l'avenir de ses jeunes pousses. Une fois encore, les sorts de chacun seront différents en fonction des besoins du club de la capitale. Ces dernières saisons d'ailleurs, notamment sous les ordres de Unai Emery et de Thomas Tuchel, l'heure était plutôt à donner du temps de jeu aux joueurs sortant du centre de formation, avant de les vendre durant les différents mercatos. Les exemples ne manquent pas entre Christopher Nkunku, Moussa Diaby, Odsonne Edouard ou encore Jonathan Ikoné. Ils avaient même permis à leur club formateur de se sauver du fair-play financier. Qu'en sera-t-il cet été ?

Pour Arnaud Kalimuendo, la saison devrait se passer dans l'effectif francilien, pas si pléthorique que ça en attaque puisque Moise Kean n'a pour le moment pas été conservé. Prêté la saison passée au RC Lens, le jeune avant-centre de 19 ans est revenu plein d'assurance, fort de ses 7 buts en 28 matches de Ligue 1 (13 titularisations). Le PSG lui a même attribué un numéro pour cette saison, le 29, soit celui qu'il avait avant son départ dans le nord de la France. Il possède une vraie carte à jouer cette saison pour intégrer la rotation de l'effectif, tout comme le polyvalent défenseur Timothée Pembélé (19 ans). Sous contrat jusqu'en 2024, il a déjà 9 apparitions professionnelles à son actif.

Kalimuendo et Pembélé devraient avoir leurs chances

Ils seront sans doute les Titis les plus utilisés. Prolongé il y a un mois jusqu'en 2025, Edouard Michut (18 ans) n'a effectué qu'une seule apparition en équipe première. Le frêle milieu de terrain est considéré comme un grand espoir au PSG mais la concurrence risque d'être trop élevée pour lui offrir du temps de jeu. D'ailleurs à son poste, Xavi Simons est devant lui dans la hiérarchie. Lui aussi a effectué ses débuts professionnels la saison passée et, en discussions pour prolonger son contrat (jusqu'en 2026 ?), qui court actuellement jusqu'en 2022, le Néerlandais de 18 ans devrait sans doute connaître quelques apparitions cette saison, surtout si le PSG vend à son poste.

Bandiougou Fadiga est lui un peu plus âgé (20 ans), effectuant des débuts professionnels encourageants dès septembre 2020 avec Thomas Tuchel. Prêté à Brest cet hiver, le milieu n'a finalement pas beaucoup joué en Bretagne. Sollicité par des clubs allemands, anglais et français, le joueur arrive en fin de contrat en juin prochain. Le PSG cherche à le faire prolonger, comme nous vous l'indiquions, avant de pourquoi pas intégrer l'effectif. Pochettino croit en ses chances, tout comme il mise sur Ismaël Gharbi (16 ans). Encore très jeune, il a déjà été convoqué pour compléter un groupe en Ligue des Champions. Sous contrat aspirant jusqu'en 2022, ce milieu technique intéresse le Borussia Dortmund. Il fait partie du groupe de reprise.

Des prêts pour les uns, des promesses pour les autres

Pour Garissone Innocent en revanche, on s'avance vers un nouveau prêt. Après une expérience contrastée à Caen, le gardien de 21 ans a des pistes avec Neuchatel Xamax (Suisse) et le Red Star en National selon nos informations. Le latéral droit, capable de jouer défenseur central, Thierno Baldé (19 ans), va connaître le même sort. À deux de la fin de son contrat, il est annoncé avec insistance du côté du Havre, où il sera prêté sans option d'achat dans les prochaines heures. Le club normand pourrait bien accueillir un second Parisien puisque Kenny Nagera (19 ans) y est pressenti pour être lui aussi prêté. L'attaquant a prolongé à Paris jusqu'en 2025 il y a quelques semaines.

À l'inverse, Éric Junior Dina-Ebimbe (20 ans) revient de son prêt à Dijon avec l'idée qu'il pourrait bénéficier d'un peu de temps de jeu. L'ailier polyvalent a été intégré au groupe de reprise pour les matches amicaux à venir, à l'instar d'El Chadaille Bitshiabu (16 ans). Le tout jeune défenseur central au physique très impressionnant (1m96, 95 kilos) est annoncé comme le très grand espoir des années à venir. Sous-contrat jusqu'en 2023, lui aussi va profiter de l'absence de nombreux cadres pour être mis à l'épreuve durant cette préparation, pour, pourquoi pas, être intégré dans la rotation de l'effectif.