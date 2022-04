OL : Peter Bosz encense Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Un choc entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, mais également entre deux techniciens désireux de mettre en place un football porté vers l'attaque, voici le programme en clôture de la 35ème journée de Ligue 1 ce dimanche à 20h45. Présent en conférence de presse, Peter Bosz n'a d'ailleurs pas manqué de louer les qualités de son homologue argentin, en pleine réussite sur le banc de l'OM. À coup sûr, l'intéressé appréciera.

«J'aime beaucoup parce que ses équipes, notamment du Chili, jouent avec beaucoup d'agressivité et de pressing. Quelle énergie et quel pressing avec de bons joueurs. J'ai travaillé trois ans avec Aranguiz, qui me parlait de lui. C'est un entraîneur très intéressant, qui a beaucoup de jeux tactiques différents et intéressants - avec son gardien, son latéral droit. Beaucoup de choses intéressantes. Malheureusement, je ne peux pas parler avec lui parce qu'il ne parle pas français ou anglais et je ne parle pas espagnol», a ainsi avoué le technicien batave devant les journalistes.

Pour cet Olympico et en exclusivité, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.