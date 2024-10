L’Espagne fracasse le Real Madrid de Kylian Mbappé !

Sale soirée pour le football espagnol. Mercredi soir, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des champions, Gérone s’est incliné sur le fil face au Feyenoord (2-3). De son côté, l’Atlético de Madrid a explosé en plein vol contre Benfica (4-0), mais la défaite qui fait les gros titres de la presse espagnole est celle du Real Madrid, battu (0-1) à la surprise générale par le LOSC de Bruno Génésio. Surpris par Jonathan David, unique buteur de ce choc juste avant la pause, les Madrilènes n’ont finalement jamais trouvé la faille dans la défense compacte et bien organisée des Nordistes. Un revers intervenant après neuf mois et 36 matches d’invincibilité…

Le niveau du Real inquiète…

Alors forcément, en ce jeudi matin, la presse espagnole s’indigne. « Nuit noire », titre Marca, décrivant par ailleurs un Real Madrid « à plat et sans idée pendant 85 minutes ». De son côté, le quotidien AS affirme que « le derby coûte cher », en référence au choc entre l’Atlético et le Real (1-1) le week-end dernier. Mundo Deportivo va même plus loin en parlant d’un « Real désastreux». « Rien n’est comme avant », surenchérit AS, inquiet de la performance proposée par les Merengues. Le journal s’attarde notamment sur le rendement moindre de certains cadres, à l’instar de Jude Bellingham ou encore Vinícius Júnior.

« Vinícius n’est plus Vinícius et Bellingham n’est plus Bellingham». Un avis également partagé par le journaliste d’El Larguero, Tomás Roncero. « Le problème de Vinícius, et je ne le comprends pas très bien, c’est qu’il est distrait par le Ballon d’Or. Et ce, malgré le fait que la question du vote est déjà close. Il a perdu cette fraîcheur. Avant, il frappait tout le temps sur le flanc gauche, il provoquait constamment l’arrière latéral jusqu’à ce qu’il gagne un duel et ait sa chance. Même l’autre jour, dans le derby, la seule (chance) qu’il a eu est celle qui se termine par un but ». Outre la perte de dynamique de ses stars, à l’image de la rentrée insipide de Kylian Mbappé (de retour de blessure), d’autres aspects inquiètent.

L’absence de Kroos pointée du doigt

Le premier concerne le départ non compensé de la légende Toni Kroos. « Le Real Madrid a perdu trois joueurs (Nacho, Kroos et Joselu) qui, chacun avec ses hiérarchies et ses rayures, ont beaucoup apporté au groupe. Militao et Rudiger ne sont pas si bons, car avec l’absence de Nacho, ils n’ont plus de concurrence. Quelque chose s’est effiloché et Ancelotti doit travailler là-dessus », ajoutait, à ce titre, Tomás Roncero. Avec un jeu plus vertical, pas encore intégré par l’équipe, le Real Madrid peine, par ailleurs, à se montrer dominant depuis le début de la saison. Un point largement discuté au sein de la célèbre émission El Chiringuito.

Critiqué pour « son jeu d’une grande lenteur », Carlo Ancelotti, lui aussi inquiet, se retrouve ainsi sous le feu des projecteurs, lui qui avait fait le choix de délaisser son 4-3-3 pour revenir à un 4-4-2 face aux Dogues. Un schéma tactique qui n’a cependant pas porté ses fruits et où les Merengues ont, une nouvelle fois, montré toutes leurs limites, notamment dans la gestion de la profondeur. « Ce n’est pas la faute d’Ancelotti, les joueurs doivent se réveiller », a cependant tempéré un autre consultant d’El Chiringuito. Une critique largement relayée en ce jeudi matin alors que les Madrilènes ont couru 11 kilomètres de moins que les Lillois (123 à 112km) mercredi soir.

Les Français de Madrid critiqués, une équipe en perte de vitesse

« C’est l’un de ses pires matchs en Europe depuis longtemps. Le Real a touché le fond, c’est une cure d’humilité », poursuit dans cette optique l’un des intervenants de l’émission. « Madrid n’a pas joué un seul très bon match cette année. Il n’a pas de style défini, il ne joue pas bien, il n’est pas puissant. Il est vrai qu’ils ne sont pas faibles et qu’ils ne peuvent pas être facilement battus, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, même lorsqu’ils gagnent. L’équipe manque d’enthousiasme. Je ne sais pas s’il y a de l’épuisement, mais il n’y a pas ce sentiment de jouer et de s’amuser », ajoute de son côté Jesús Gallego, journaliste pour le quotidien AS.

Si Carlo Ancelotti en prend donc pour son grade et que le collectif madrilène est globalement remis en cause, les Français de Madrid n’échappent pas non plus aux critiques de la presse espagnole, à commencer par Kylian Mbappé. S’il a marqué sept buts, dont trois penalties, depuis son arrivée, l’ancien joueur du PSG n’impacte pas encore le rendement de l’équipe au niveau des attentes, estime ainsi AS, pointant par ailleurs du doigt les performances ternes d’Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy. « Je pense qu’Endrick n’est pas encore prêt à jouer en tant que titulaire, cette année, je pense qu’il doit sortir du banc lorsque l’équipe adverse baisse de rythme », conclut le journaliste Pedja Mijatovic.

Autant de critiques résumant finalement les nombreux doutes amenés par le début de saison réalisé par le Real Madrid. Deuxième de Liga et d’ores et déjà tenu en échec à trois reprises, le club madrilène ne fait clairement pas l’unanimité et ce revers historique face au LOSC n’arrange rien à la situation. Ancelotti va devoir travailler, pas sur le plan du football, mais au niveau du moral et des mentalités. L’équipe a perdu la joie, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais ce n’est plus le Madrid de ces derniers mois, note enfin Tomás Roncero. En proie aux doutes, la Casa Blanca va désormais devoir trouver les solutions et enfin convaincre. Première occasion pour le faire ? Ce samedi, face à Villarreal à l’occasion de la 9e journée de championnat…