Ligue des Champions : Carlo Ancelotti est inquiet pour le Real Madrid !

Le Real Madrid n’est plus invaincu. Imbattable depuis 36 matches, la Casa Blanca est tombée, mais elle ne pensait pas forcément que cela se produirait sur le terrain du LOSC. Battus par des Dogues plus mordants (1-0), les Merengues n’ont pas confirmé leur succès face à Stuttgart lors de la première journée et pointent ce soir à la 17e place du classement avec trois points.

De leur côté, les Nordistes savourent cet exploit XXL et Bruno Genesio a confié au micro de Canal+ qu’il s’était inspiré du match nul des Merengues lors du derby contre l’Atlético (1-1) pour trouver son plan d’attaque. Une tactique payante, même si la Casa Blanca n’a pas franchement affiché son meilleur visage ce soir. Si la qualification pour les huitièmes de finale n’est nullement remise en cause, Carlo Ancelotti n’a pas minimisé pour autant cette défaite. L’Italien s’est même dit inquiet.

« Ça me préoccupe »

« Il est clair que nous devons nous améliorer, c’est compliqué. C’est difficile d’évaluer le match, tout s’est assez mal passé. Nous avons eu du mal à tout faire. Il ne faut pas tout jeter et il faut garder la tête froide. Le sentiment est que nous avons du mal à générer, à créer, la possession a été lente, avec peu d’idées… Aujourd’hui, il est évident que les choses n’ont pas fonctionné. Nous avons des attaquants qui ont besoin que nous jouions plus verticalement. On peut perdre parce que c’est du sport, mais aujourd’hui nous n’avons pas donné de bonnes sensations. Ça me préoccupe », a-t-il confié en conférence de presse avant de poursuivre.

« Nous avons toutes les ressources pour apprendre et nous améliorer, nous devons corriger les choses rapidement. Nous avons joué plusieurs fois le dimanche et le mercredi, aujourd’hui ce n’était pas une bonne soirée, nous devons nous améliorer et c’est tout. (…) Je n’ai pas été surpris par Lille, c’est une équipe qui manie très bien le ballon, elle était plus motivée, meilleure que nous, et elle était plus claire dans tous les domaines. Les critiques concernant le match d’aujourd’hui sont justes, correctes, et nous devons les accepter. C’est ainsi. Nous n’avons pas montré une bonne version de nous-mêmes. C’est une piqûre de rappel. » Et les partenaires de Kylian Mbappé ont dû la sentir.