OM : Leonardo Balerdi dévoile les dessous de son mercato agité

« Oui, je veux rester ici. J’ai parlé déjà avec mon agent de tout ça, je lui ai dit que je voulais rester ici. Si c’est sûr ? Oui .» Le 11 janvier dernier lors de la victoire marseillaise à Troyes (2-0), Leonardo Balerdi ne cachait pas son intention de rester à l’OM. Il faut dire que l’Argentin a la confiance de son entraîneur, Igor Tudor, et enchaîne enfin, en plus de sortir de très bonnes performances sur ces dernières semaines.

Preuve en est, l’Ajax avait ciblé le défenseur central et souhaitait le faire venir dès cet hiver. Selon nos informations, des contacts ont eu lieu avec le club hollandais et l’entourage du joueur. Si Longoria n’était pas forcément vendeur, une offre de 20 M€ était en préparation, comme nous l’avions révélé. Cette déclaration retranscrite plus haut faisait évidemment suite à ces rumeurs d’un possible départ mais Balerdi n’en démord pas. Il veut rester.

«Je souhaiterais rester car j’ai enfin la continuité»

Il l’a encore signalé en conférence de presse, à la veille du 16e de finale de Coupe de France au Vélodrome face au Stade Rennais. «Oui il y a des contacts, confirme d’emblée l’intéressé, mais je souhaiterais rester car j’ai enfin la continuité que je cherchais. Je remercie l’Ajax d’avoir frappé à la porte, c’est un grand club mais je suis déjà dans un grand club. Je pense que c’est mieux pour moi de rester ici. L’OM est un grand club. »

Devenu un cadre d’Igor Tudor, l’Argentin de 23 ans fait enfin montre de régularité, lui qui a souvent eu du mal par le passé. Du haut de ses 19 matchs de Ligue 1 et 6 de Ligue des Champions, il confirme enfin les attentes placées en lui. De bon augure pour lui puisqu’il pourrait relancer un début de carrière très prometteur avant d’échouer au Borussia Dortmund. À l’OM aussi d’en profiter pour vendre son joueur au meilleur prix. Mais pas pour cet hiver.