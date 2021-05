Gianluigi Buffon veut disputer le Mondial 2022

La suite après cette publicité

Le temps ne semble pas avoir d'emprise sur Gianluigi Buffon. A 43 ans, le portier italien a remporté la Coppa Italia face à l'Atalanta hier soir (2-1). Si son contrat à Turin prendra fin dans quelques jours, il n'est pas dit que le gardien raccroche les crampons. A peine nommé sur le banc de la Roma, José Mourinho lui a déjà fait un appel du pied. De son côté, l'international aux 176 sélections a encore quelques objectifs en tête et se verrait bien participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un sixième mondial ? Aucun joueur n'a réalisé pareil exploit.

Gigi Buffon avec la Nazionale, à 45 ans ? Interrogé par la Rai Sport hier soir, l'ancien gardien de but du PSG ne souhaite se fermer aucune porte. «Je me sens toujours fort. Je ne veux de cadeaux de personne, mais je suis toujours le même Gigi Buffon. Voyons d'abord si et comment j'arriverai en décembre 2022, puis si quelqu'un pense que je peux mériter de rejoindre la sélection. Je ne dis pas non. Moi, j'aime surprendre et surtout me surprendre : la vie doit être vécue comme ça, avec enthousiasme jusqu'à la dernière seconde», a-t-il lâché. Pour rappel, Gigi Buffon n'a plus porté le maillot de la sélection italienne depuis le 23 mars 2018.