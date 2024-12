OM : Neal Maupay prend très cher en Angleterre après son chambrage

On le savait avant qu’il fasse son retour en France du côté de l’Olympique de Marseille, mais Neal Maupay adore confirmer sur ses réseaux sociaux qu’il est le roi du chambrage. En septembre dernier, il avait, par exemple, titillé les fans de l’Olympique Lyonnais après la victoire des Phocéens (3-2) en se prenant en photo dans le vestiaire du Groupama Stadium en buvant une bouteille d’eau à l’effigie des Gones. Un chambrage que l’intéressé avait expliqué quelques semaines plus tard.

«On était dans le vestiaire après le match, on célèbre, tout le monde était content. "J’étais en train de boire après la douche et Micka, notre intendant m’a dit : ‘ce serait bien que je te prenne en photo avec cette bouteille’. J’ai dit : ‘attends, viens on pose, je bois, avec le logo (de l’OL), on vient de gagner, les gens vont faire le rapprochement’. J’aime bien quand il faut gratter un peu, je ne vois pas de mal à ça, il ne faut juste pas dépasser les limites, c’est juste quelque chose que je recherche dans la vie ou sur le terrain»

L’ancien gardien Tim Howard a marqué autant que Maupay

Hier, Maupay a remis ça. Mais cette fois, l’attaquant de l’OM a fait fort puisqu’il s’est payé Everton, club avec lequel il est toujours sous contrat. Après la défaite des Toffees à domicile face à Nottingham Forest (0-2), plongeant l’autre club de la Mersey à la 16e place du classement de Premier League, Maupay n’a pas vraiment fait preuve d’empathie envers Everton. «À chaque fois que je passe une mauvaise journée, je regarde le score d’Everton et je souris». Un post sur X qui a eu le don d’énerver les supporters des Toffees selon le Mirror.

Le boxeur Tony Bellew a été direct en le traitant de « petit con ». D’autres ont préféré rester sobres, en rappelant au Français son bilan XXL à Everton (1 but, 2 passes décisives en 32 matches). « Craig Dawson a marqué plus de buts pour nous que toi », a posté un fan, en faisant référence au doublé contre son camp du défenseur de Wolverhampton. « Au panthéon des pires joueurs à avoir porté un maillot bleu », a écrit un autre fan. Enfin, un dernier supporter a rappelé que l’ancien gardien de but américain Tim Howard (45 ans, retraité) avait marqué autant de buts que Maupay pour les Toffees. Auteur de 2 petits buts (4 passes décisives) en 12 matches avec l’OM, Maupay est prêté avec une option d’achat d’environ 5 M€.