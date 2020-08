Lionel Messi rend hommage à Iker Casillas

Juillet 1998, Iker Casillas, formé au club, débute sa carrière sous le maillot merengue. Samedi 4 août 2020, le portier espagnol assistait à son dernier match à l'occasion du choc Porto-Benfica (finale de la Coupe du Portugal) et remportait le 24e titre de sa carrière. Entre temps il s’en est passé des choses. Une Coupe du monde, deux coupes d’Europe, trois Ligue des Champions, cinq Liga,... Un palmarès digne des plus grands, pour l’un des plus grands gardiens de l’histoire de ce sport. Mais comme c’est souvent le cas, toute bonne chose a malheureusement une fin. Après avoir émerveillé l’ensemble de la planète football durant 22 ans, Iker Casillas a pris sa retraite. Et bien évidemment, nombreux sont ceux à avoir voulu laisser un petit mot à la légende madrilène, même son plus grand rival, un certain Lionel Messi, certainement le joueur à avoir donné le plus de maux de tête à l’Espagnole durant sa carrière.

Ce dernier s'est exprimé dans les colonnes d'As. « Iker prend sa retraite aujourd’hui, mais il est entré dans l’histoire du football il y a longtemps, non seulement parce qu’il était une référence en Liga, mais aussi parce qu’il a réussi à tout gagner au niveau international. » annonçait-il avant d'ajouter : « vous êtes un gardien de but spectaculaire et c’était vraiment difficile de vous avoir comme adversaire, mais avec le recul, je pense aussi que c’était une assez belle rivalité qui nous a obligé à nous surpasser à chaque fois que nous nous sommes affrontés. » Des mots qui devraient faire plaisir à l’intéressé qui considère la Pulga comme «le meilleur attaquant qu’il ait jamais affronté».