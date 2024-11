Lorenzo Insigne va quitter Toronto et espère un retour en Europe

Après deux ans et demi, Lorenzo Insigne (33 ans) pourrait bien quitter Toronto. Arrivé au Canada à l’été 2022 en provenance de Naples, l’attaquant regarde autour de lui pour évaluer de nouvelles destinations. Ces derniers jours, l’ancien international italien a rencontré ses agents pour faire le point sur son avenir, une réunion a été planifiée pour élaborer un plan à suivre à partir du mercato de janvier. Avec un contrat expirant en juin 2026 avec Toronto, la légende de Naples envisage de quitter le Canada avant la fin classique de son bail avec son club. Les demandes ne manquent pas et il y a déjà quelques clubs dans la fenêtre qui envisage de présenter une proposition concrète.

La suite après cette publicité

L’accent est toujours mis sur l’étranger, en Europe ou à l’étranger. Pour Insigne, il y a eu quelques enquêtes exploratoires auprès de clubs du Qatar et d’Arabie Saoudite , qui visent une fois de plus un joueur de qualité pour élever le niveau du championnat. L’arrivée d’Insigne en MLS a été annoncée en janvier 2022 mais le joueur a débarqué au Canada six mois plus tard, il n’avait encore jamais remporté de trophée mais a failli remporter la coupe nationale, s’inclinant (3-5) aux tirs au but contre les Whitecaps de Vancouver. En tout, Lorenzo Insigne a marqué 18 buts et fourni 13 passes décisives en 63 matchs joués pour Toronto