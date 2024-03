OM : Jean-Louis Gasset a craint le pire à Villarreal

L’OM a eu chaud ! Après s’être largement imposés à l’aller jeudi dernier, les Olympiens se devaient de terminer le travail à la Ceramica. Toutefois, la bande à Jean-Louis Gasset s’est heurtée à une équipe de Villarreal revancharde et qui aura joué crânement sa chance jusqu’au bout. Dominé de la tête et des épaules, le club phocéen a fait le dos rond pendant la majeure partie de la rencontre avant d’être délivré par Jonathan Clauss, auteur de la réduction du score dans le temps additionnel (3-1). Si l’entraîneur olympien semblait se contenter de la qualification, ce dernier est passé par tous les états. Il a d’ailleurs reconnu que la catastrophe avait été évitée de justesse.

«C’est la coupe d’Europe, vous jouez contre une grande équipe, qui a l’habitude de performer dans cette compétition, même en LDC. Donc il fallait s’attendre ce soir à un match difficile. On dira qu’aujourd’hui, Villarreal était supérieur à Marseille, mais il y a une semaine, c’est nous qui avions fait le match parfait en marquant 4 buts. C’était évident qu’on n’allait pas en rester là, qu’ils allaient prendre le ballon, mettre l’impact physique car ils ont des joueurs très athlétiques, très forts de la tête, et une technique plus forte que la moyenne avec l’habitude de jouer ces grands matchs. Je suis passé par tous les états à 3-0, comme beaucoup de gens, j’ai pensé au pire, mais je savais aussi qu’en transitions, on pouvait avoir un ballon. On l’a eu en début de deuxième, qui aurait sûrement clôt le débat, et on a attendu la fin pour le faire. Ça veut dire que Marseille est encore convalescent au niveau de la maîtrise technique, de l’événement. On a fait un match sur deux. On a réussi notre premier match avec une victoire 4-0, et aujourd’hui, on est arrivé à marquer un but à l’extérieur, en en encaissant trois mais en souffrant», a exprimé le technicien de 70 ans devant la presse.