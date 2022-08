Mauro Icardi s'est rendu à Istanbul avec sa femme et agent

Mauro Icardi et Wanda Nara se sont rendus la semaine dernière à Istanbul pour rencontrer les dirigeants de Galatasaray. Le buteur argentin et sa femme, qui est aussi son agent accessoirement, ont été très bien reçus par le club turc semble-t-il. Le joueur de 29 ans a même été impressionné par l'accueil et l'hospitalité des Stambouliotes. Selon nos informations, les discussions entre les deux parties tournaient autour d'un prêt sans option d'achat. De plus, une partie du salaire devrait rester à la charge du Paris Saint-Germain.

En effet, l'ancien Intériste souhaiterait que l'accord puisse se conclure le plus rapidement possible. Pour rappel, l'attaquant de pointe n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG cette saison. La saison précédente, Icardi avait joué 30 rencontres toutes compétitions confondues pour seulement 1307 minutes de jeu et 5 petites réalisations.