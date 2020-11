Arteta promet des sanctions s'il trouve la taupe d'Arsenal

Arsenal vit un peu sous tension en ce moment. La presse a relaté un épisode houleux survenu à l'entraînement cette semaine. Dani Ceballos et David Luiz en sont venus aux mains. Les deux hommes ont été séparés et Mikel Arteta a assuré en conférence de presse que tout était rentré dans l'ordre. Même si c'est déjà la seconde fois cette saison que le milieu espagnol se retrouve au cœur d'un incident avec un coéquipier (une altercation l'avait opposé à Eddie Nketiah en septembre lors de l'échauffement à Fulham), l'entraîneur des Gunners est surtout embêté par la taupe qui sévit dans le vestiaire. Il a d'ailleurs promis des sanctions à celui qui fait fuiter ces informations.

«Il ne s'est rien passé de grave. Ce sont des frictions qui surviennent généralement à l'entraînement, parce que les joueurs sont tous des compétiteurs. Mais, je n'aime pas le fait que cet incident ait été révélé. Je vais découvrir d'où ça vient et si c'est le cas, ça va complètement à l'encontre de ce que j'attends de l'un et de l'autre, il y aura des conséquences. Nous avons besoin d'intimité et de confidentialité » a prévenu le coach d'Arsenal visiblement très énervé par cette nouvelle révélation sortie dans la presse.