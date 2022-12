Corée du Sud - Portugal : les compositions officielles

Au tour du Groupe H de livrer son verdict ce jeudi, avec l'affiche entre la Corée du Sud et le Portugal à 16h. Les Portugais, déjà qualifiés avec deux victoires face au Ghana et l'Uruguay et 6 pts, voudront valider la première place du groupe, quasiment acquise avant le coup d'envoi. Les Sud-Coréens de leur côté, après une défaite et un nul, sont derniers avec 1 point. Ils devront s'imposer, et espérer que le Ghana n'en fasse pas autant contre la Celeste, pour avoir une chance d'arracher le deuxième ticket pour les huitièmes de finale à la différence de buts.

Pour cette affiche, le Portugal fait tourner, avec 6 changements dans le XI de départ. Dalot et Antonio Silva remplacent Nuno Mendes, blessé, et Dias en défense. Au milieu, Vitinha et Matheus Nunes prennent la place de Bernardo Silva et Carvalho. Enfin, Horta et Joao Mario Sont aux côtés de Cristiano Ronaldo devant. Du côté de la Corée du Sud, Kim Min-jae cède sa place à Kwon Kyung-gwon en défense. Lee Jae-sung fait son retour dans le XI, et Lee Kang-in est aussi titularisé.

Les compositions

Corée du Sud : Kim - Kim, Kwon, Kim, Kim - Hwang, Jung, Lee - Lee, Cho, Son

Portugal : Costa - Cancelo, Pepe, Antonio Silva, Dalot - Nunes, Neves, Vitinha - Joao Mario, Ronaldo, Horta