Rio Ferdinand voit Mikel Arteta… à MU

Sur sa chaîne Youtube Five, l’ancien joueur de Manchester United Rio Ferdinand a évoqué l’avenir de son club de coeur. Alors que les jours d’Erik ten Hag ne sont - pour le moment - pas comptés, l’Anglais a déjà un nom en tête pour le remplacer : Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal. Pourtant, un départ n’est pas à l’ordre du jour pour le technicien espagnol.

«Personne ne dit que cela va se produire, mais si Manchester United disait : "vous savez quoi, Erik ten Hag, merci" ou qu’Erik ten Hag a été débauché par le Bayern Munich, et qu’il y va, et que Manchester United dit que le premier sur la liste est Arteta, il n’y a pas de problème. Arteta entre et dit aux gars : "écoutez les gars, ça a été beaucoup d’émotions, mais je dois bouger, je dois y aller"», a déclaré l’ancien défenseur central des Red Devils, persuadé que l’ancien joueur adjoint de Pep Guardiola à Manchester City veut rejoindre Old Trafford.