PSG : Neymar dévoile déjà sa future destination !

Dans un peu moins de deux semaines, Neymar fêtera ses 30 ans. Autant dire qu'il a encore quelques saisons au plus haut niveau devant lui, mais forcément, on imagine qu'il pense déjà à son avenir. Dans le podcast Fenómenos, il en a d'ailleurs dit un peu plus sur ses intentions pour les années à venir. Et visiblement, son plan de carrière est déjà tout tracé.

« J'ai très envie de rejouer à Santos. Ce qui me manque vraiment c'est de jouer chez moi, mon Dieu, ce stade est merveilleux », a ainsi lancé la star du Paris Saint-Germain. Mais avant de revenir au pays, le Parisien a l'intention de découvrir un nouveau championnat. C'est la MLS qui lui fait de l'oeil, pour des raisons bien précises...

L'aventure américaine

« J'ai aussi très envie de jouer aux Etats-Unis, au moins une saison. C'est un championnat court. Tu as trois ou quatre mois de vacances », a argumenté l'ancien du FC Barcelone. L'occasion de retrouver certains acolytes ? Depuis des années déjà, les médias espagnols et étasuniens expliquent que l'avenir de joueurs comme Lionel Messi ou Luis Suarez a aussi de grandes chances de s'inscrire outre-Atlantique.

On rappelle que le contrat du joueur à Paris expire en 2025, une fois qu'il aura 33 ans. C'est donc à ce moment qu'il aura la possibilité de filer direction les Etats-Unis. D'ici là, on espère pour lui et pour le club de la capitale que les deux parties auront réussi à atteindre leur objectif mutuel : remporter la Ligue des Champions...