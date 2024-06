Manchester United : Bruno Fernandes a deux cadors européens à ses trousses !

Où évoluera Bruno Fernandes dans les mois à venir ? Pour l’heure, difficile de le dire mais l’international portugais (64 sélections, 20 buts), qui s’apprête à disputer l’Euro 2024 avec la Seleção, pourrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Auteur de 15 buts et 13 offrandes en 48 matches toutes compétitions confondues avec les Red Devils cette saison, l’ancien joueur du Sporting CP a, effet, récemment laissé planer le doute quant à son futur…

«J’aime sortir à Old Trafford plus que tout au monde. Je ne veux pas partir. Cela a toujours été mon rêve ultime. Je veux juste que mes attentes correspondent aux attentes du club. Si vous allez parler à n’importe quel fan, il vous dira la même chose. Nous voulons rivaliser en Premier League. Nous voulons jouer la Ligue des Champions. Nous voulons être en finale de coupe. C’est la norme. C’est ce que je veux. C’est que vous méritez tous», avait ainsi déclaré à The Player’s Tribune.

Deux destinations s’offrent à Fernandes !

Une sortie médiatique aux allures de coup de pression qui n’a pas manqué de raviver les rumeurs autour de son avenir. Dans cette optique, O Jogo affirme, ce dimanche, que le natif de Maia se retrouve dans le viseur de deux grands clubs d’Europe : le Bayern Munich de Vincent Kompany et le FC Barcelone d’Hansi Flick. Selon les informations recueillies par le média portugais, les Bavarois seraient même d’ores et déjà en pourparlers avec l’agent du Mancunien, Miguel Pinho.

En plus de la formation munichoise, les Culers auraient, quant à eux, exprimé un profond intérêt pour le milieu de terrain. Bien décidé à se renforcer durant la fenêtre estivale malgré des finances limitées, le club catalan pourrait même prochainement débuter des négociations avec le clan du joueur. Huitième du dernier exercice de Premier League avec Manchester United, Bruno Fernandes va désormais devoir trancher. La Bavière, la Catalogne ou quelques mois de plus à Old Trafford ? Réponse dans les prochaines semaines.