LdC : Liverpool fait vivre un nouveau cauchemar à Kylian Mbappé et au Real Madrid !

La 5e journée de la phase de poules de Ligue des Champions se terminait ce mercredi avec notamment un choc au sommet entre le leader de la compétition Liverpool et le Real Madrid tenant du titre et provisoirement à la 21e place. À domicile, les Reds optaient pour un 4-3-3 avec Caoimhín Kelleher dans les cages derrière Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Placé en sentinelle, Ryan Gravenberch était accompagné par Curtis Jones et Alexis Mac Allister. Seul en pointe, Darwin Nunez pouvait compter sur Mohamed Salah et Luis Diaz sur les ailes. De leur côté, les Merengues misaient sur un 4-3-3 où Thibaut Courtois officiait comme dernier rempart avec Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rüdiger et Ferland Mendy devant lui. L’entrejeu était occupé par Luka Modric, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham. Enfin, Kylian Mbappé était épaulé par Arda Güler et Brahim Diaz devant. Et le match partait sur de bonnes bases à l’image d’un ballon glissé sur la gauche en profondeur de Brahim Diaz pour Kylian Mbappé, mais l’attaquant français s’empalait sur Ibrahima Konaté (2e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, Liverpool répondait immédiatement sur une perte de balle de Kylian Mbappé. Mohamed Salah accélérait côté droit et trouvait dans la surface Darwin Nunez dont le tir était repoussé par Thibaut Courtois. Raul Asencio était proche de marquer contre son camp en déviant le ballon, mais dégageait de justesse sur sa ligne (4e). Une erreur évitée qui allait donnait des ailes au jeune défenseur et cela tombait bien puisque Liverpool poussait fort. Sur la gauche, Andy Robertson glissait le ballon entre les jambes de Federico Valverde pour Luis Diaz dans la surface. Le Colombien armait une frappe qui était contrée de justesse par Raul Asencio (10e). Le défenseur espagnol allait intervenir de nouveau alors que Mohamed Salah lançait Darwin Nunez dans le couloir droit en le devançant pour dégager en touche (20e). Et quand ce n’était pas lui, Thibaut Courtois s’illustrait. Luis Diaz se jouait de Ferland Mendy et servait Darwin Nunez seul face au but. Vite sorti de ses cages, le portier du Real Madrid s’imposait de justesse (23e).

Mbappé a manqué l’occasion de relancer les Merengues

Liverpool réalisait une première demi-heure de haute qualité, mais n’arrivait pas à réussir le dernier geste. Kylian Mbappé pensait pouvoir faire la différence après un sprint côté gauche, mais Conor Bradley lui montrait qu’il était capable de le contenir et que sa titularisation à la place de Trent Alexander-Arnold n’avait rien de surprenant (33e). Sur la continuité, Alexis Mac Allister lançait Darwin Nunez dans la profondeur, mais sa tête fuyait le cadre sur la gauche et Luis Diaz ne pouvait pas intervenir (34e). Le Colombien se rattrapait d’une volée quelques secondes plus tard, mais Thibaut Courtois était impeccable (35e). Finalement, malgré quelques nouvelles escarmouches de Liverpool, c’est bien sur un score de parité nul et vierge que les deux formations revenaient aux vestiaires. Après la pause, les Reds démarraient avec vigueur. Sur la droite, Curtis Jones se jouait de Kylian Mbappé avant de prendre sa chance, mais son tir était contré (48e). Liverpool poussait pour forcer son destin et d’une sublime ouverture vers la droite de la surface, Alexis Mac Allister trouvait la tête de Conor Bradley qui trouvait Thibaut Courtois sur la trajectoire (51e). Dans une excellente soirée, le portier belge retardait l’inévitable, mais allait finir par craquer.

La suite après cette publicité

Plein axe devant la surface, Alexis Mac Allister s’appuyait sur un excellent Conor Bradley avant d’ajuster sur la gauche du but le gardien madrilène (1-0, 52e). Le milieu de terrain argentin était d’ailleurs tout proche de s’offrir un doublé dans une situation similaire quelques secondes plus tard, mais sa frappe passait à droite du cadre (54e). Terrible, la soirée madrilène allait s’empirer avec la sortie sur blessure d’Eduardo Camavinga (56e). Pire, Kylian Mbappé allait manquer un penalty après sa frappe vers la droite du but qui était repoussée par Caoimhín Kelleher (61e). Un sacré coup sur la tête des Merengues qui redonnait de l’énergie à Liverpool qui obtenait à son tour un penalty. Mais là aussi, le geste était manqué et la frappe de Mohamed Salah manquait le cadre en passant à gauche des buts de Thibaut Courtois (70e). Encore en vie, mais toujours dominé, le Real Madrid allait finalement craquer juste après suite à un corner. Andy Robertson enroulait un centre sur la droite vers le premier poteau où Cody Gakpo allait conclure de la tête (2-0, 77e). Un nouveau coup sur la tête d’un Real Madrid qui n’allait pas parvenir à mettre les ingrédients pour revenir. Pire, Luis Diaz était proche d’inscrire un troisième pion (90e +1). Forts de cet avantage de 2-0 qu’ils ont gardé jusqu’au bout, les joueurs de Liverpool confortent leur première place avec 15 points sur 15 possibles. De son côté, le Real Madrid est à la 24e place et se retrouve en danger dans la course à la qualification.