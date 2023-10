Serie A : l’AS Roma et Lukaku cartonnent la lanterne rouge Cagliari

Secoués par les rumeurs de départ de José Mourinho ces derniers jours, les Giallorossi n’ont pas semblé perturbés sur le terrain ce dimanche. En déplacement en Sardaigne pour y affronter Cagliari, l’AS Roma a écrasé son adversaire (1-4). Si l’ancien Lyonnais Houssem Aouar avait lancé les hostilités en inscrivant son premier but (19e), Romelu Lukaku a lui confirmé sa bonne forme du moment.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Rome 11 8 7 3 2 3 19 12 20 Cagliari 2 8 -13 0 2 6 3 16

Buteur à sept reprises sur les sept dernières rencontres, l’international belge s’est offert un nouveau doublé, d’abord en marquant de la poitrine dans le but vide (20e, 0-2), puis en récidivant d’un plat du pied à l’heure de jeu (59e, 0-4). Avec désormais 5 buts en Serie A, l’ancien attaquant de Chelsea talonne Lautaro Martinez et ses 10 réalisations au classement des buteurs. Après son doublé plus tôt dans la semaine contre le Servette, Belotti a lui également marqué (50e, 0-3). En toute fin de rencontre, l’international uruguayen Nahitan Nandez a réduit l’écart de façon anecdotique sur penalty (86e, 1-4). Avec ce succès, l’AS Roma redresse la barre et remonte à la 10e place. Cagliari est toujours lanterne rouge du championnat avec seulement 2 points.