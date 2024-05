Daniel Riolo en remet une couche sur Bradley Barcola

Qualifié de « petit agneau » par Daniel Riolo, éditorialiste chez RMC, fin novembre, Bradley Barcola a su répondre aux critiques depuis quelques mois en enchaînant les titularisations et les bonnes performances au PSG. Ces critiques l’ont poussé à se dépasser, comme il l’a admis sur les antennes de France 3, jeudi : « quand on tombe sur toi comme ça, ça ne peut que te pousser à te donner à fond, à montrer que tu n’es pas un agneau comme j’ai pu l’entendre ». Une déclaration qui a de nouveau fait réagir Daniel Riolo sur le plateau de RMC.

« Ce que dit Barcola aujourd’hui, c’est qu’il est fouetté dans son orgueil quand il entendait ça, quand je dis l’agneau… Flo (Florent Gautreau ndlr) ne le fait pas pour le soutenir, mais parce qu’il voit des qualités que, moi, je vois moins. Il défend un point de vue, mais il n’est pas là pour le soutenir. Dès l’année dernière, il trouvait qu’il avait un truc particulier, moi, je suis moins d’accord là-dessus » a-t-il d’abord expliqué. L’éditorialiste ne comprend toujours pas sa sélection chez les Bleus : « je ne comprends pas comment avec une poignée de matchs on intègre l’équipe de France. OK en 1986, Jean-Pierre Papin a intégré l’équipe de France, mais après une saison complète et beaucoup de buts. Les temps ont changé et je trouve qu’on va trop vite ».