Euro 2024 : une Slovénie valeureuse accroche le Danemark

L’Euro 2024 a commencé d’une bien belle manière. Avec des rencontres généralement plaisantes à suivre, les surprises n’ont pas été légion depuis le début de cette édition en Allemagne. En effet, la Mannschaft, l’Espagne et l’Italie ne se sont pas troués pour leur entrée en lice, ce qui met forcément la pression sur les autres grosses cylindrées du tournoi continental. Ce n’est pas forcément le cas du Danemark. Pourtant, disposant d’un effectif attrayant et demi-finalistes de la dernière édition de l’Euro, les Danois sont attendus au tournant. Ce dimanche, ils ouvraient ainsi leur tournoi avec une rencontre face à la Slovénie.

Dans un groupe C piégeux, les hommes de Kasper Hjulmand n’avaient pas le droit à l’erreur face à des Slovènes intéressants collectivement et portés par quelques individualités de classe mondiale comme Benjamin Sesko et Jan Oblak. Et malgré cette promesse d’un match haletant, ce dernier a mis un bon quart d’heure avant de se lancer. Ce sont même les hommes de Matjaz Kek qui ont allumé la première mèche avec une frappe lointaine de Sesko qui a tutoyé le poteau droit de Schmeichel (16e). Un avertissement sans conséquence pour les Scandinaves qui ont même pris l’avantage sur l’action suivante. Sur une belle déviation de Jonas Wind, Christian Eriksen ne se faisait pas prier pour donner l’avantage aux siens (0-1, 17e). Tout un symbole pour le joueur de Manchester United, buteur 1100 jours après son terrible malaise cardiaque face à la Finlande en ouverture du dernier Euro.

Les intentions slovènes ont finalement été récompensées !

Sonnés, les Slovènes n’ont pas démérité et ont quand même cherché à appliquer leurs idées de jeu très attrayantes basées sur des circuits de passes courtes. Pour autant, cela ne s’est pas forcément traduit par de grosses opportunités en première période, même si Andraz Sporar a montré pas mal d’imprécisions dans son jeu offensif. Dominateur et souverain, le Danemark a dominé les débats lors du premier acte. Au retour des vestiaires, ce rapport de force ne s’est pas inversé. Supérieurs dans la conservation du ballon face à des adversaires limités, les Danois ont montré une nette supériorité alors que la Slovénie était moins inspirée à l’image d’un duo Sporar-Sesko bien moins en vue offensivement.

À la recherche de ce but du break, sûrement synonyme de victoire assurée, les coéquipiers de Rasmus Hojlund se sont heurtés à une défense slovène volontaire (54e) et un grand Oblak dans les buts slovènes (65e). Et à force de ne pas y parvenir, les Slovènes ont repris espoir. Et c’est à ce moment que Benjamin Sesko s’est réveillé avec un missile qui a terminé sur le poteau (76e). Valeureux, les Dragons ont égalisé sur un corner obtenu par l’attaquant du RB Leipzig avec une belle frappe d’Erik Janza légèrement contrée (1-1, 77e). Complétement déboussolé suite à cette égalisation, le Danemark aurait pu même voir le match lui filer entre les doigts sans l’inefficacité d’un Sporar si maladroit (75e, 82e). Et malgré une fin de match haletante, aucune des deux équipes n’a su marquer un nouveau but pour arracher la victoire. Dans ce groupe C, composé également de la Serbie et l’Angleterre qui s’affronteront ce soir (21h), Slovénie et Danemark se quittent donc bons amis à l’issue d’un nul frustrant pour les deux nations.