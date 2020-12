Le plan commun de Lionel Messi et de Luis Suarez pour leur fin de carrière

La suite après cette publicité

« J'ai toujours voulu vivre aux Etats-Unis, découvrir ça, si ça se fera ou non, je ne sais pas ». C'est peut-être la phrase la plus marquante de l'interview de Lionel Messi à La Sexta de dimanche soir. Un entretien qui fait toujours parler au delà des Pyrénées, puisque même si l'Argentin n'a pas vraiment dévoilé s'il restera ou non à Barcelone au terme de la saison en cours, il a parlé pour la première fois de la Major League Soccer comme possible destination.

Il avait également expliqué avoir très mal digéré l'épisode Suarez, mis de côté et poussé vers la sortie cet été, en plus d'avoir été offert à un club rival. Il faut dire que les deux hommes sont extrêmement proches, tant sur le terrain où ils avaient une entente redoutable, comme en dehors des pelouses, où ils sont amis. Et si on se fie aux informations de Catalunya Radio, l'Argentin et l'Uruguayen ont prévu de rejouer ensemble à l'avenir.

Une retraite dorée en Floride

Les deux anciens acolytes ont ainsi comme plan de se retrouver du côté de l'Inter Miami, la franchise floridienne de David Beckham qui a fêté cette année sa première saison d'existence. On le sait, l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid, entre autres, voit les choses en grand pour son club et avait même déjà tenté d'attirer Lucho par le passé, tout comme il aurait déjà parlé avec la star de l'Albiceleste. En 2022, le joueur de l'Atlético sera libre de tout contrat et, il semble peu probable de le voir rempiler puisqu'il aura 36 ans. Direction la Floride donc, avec Lionel Messi.

Quant à l'Argentin, il est en fin de contrat en juin prochain et a pour objectif de terminer sa carrière avec son fidèle ami aux Etats-Unis. Reste donc à voir ce qu'il fera lors du prochain exercice 2021/2022, mais il ne souhaite en tout cas pas quitter le plus haut niveau avant ce Mondial 2022, qui aura justement lieu avant le début de la saison 2023 de Major League Soccer. Du côté de Miami, on peut déjà commencer à se frotter les mains...