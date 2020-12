FC Barcelone : Lionel Messi en dit enfin plus sur son avenir !

La suite après cette publicité

Ses apparitions médiatiques sont rares, et toujours très attendue. Depuis un peu plus d'une semaine déjà, toute l'Espagne attendait cet entretien diffusé ce dimanche sur La Sexta, dont plusieurs extraits ont été dévoilés au fur et à mesure que les jours avançaient. Il faut dire que tous les fans de foot, du Barça comme d'autres clubs, veulent savoir ce que fera l'Argentin dans les prochains mois, alors que son contrat avec le FC Barcelone prendra fin en juin.

Et forcément, avant tout, la question de son été mouvementé est tombée dans cette interview avec le journaliste Jordi Evole qui ressemblait finalement surtout à une discussion entre deux amis : « le burofax ? oui c'était une façon de formaliser ça et de le rendre officielle. Tu veux partir mais tu ne fais rien ? Cela faisait 6 mois que je disais au président que je voulais partir, qu'il m'aide, lui ne voulait rien entendre. C'était pour le rendre officiel, qu'ils sachent tout. Je pensais qu'un cycle était arrivé, que j'avais besoin d'un changement, que j'avais besoin de sortir de tout ça avec les soucis qu'il y avait dans le club, je savais que cette saison allait être une saison de transition, moi je voulais continuer à lutter pour des titres, pour la Liga, la Ligue des Champions, et je sentais que le moment du changement était arrivé. Après c'était le bordel, le président (Josep Maria Bartomeu, NDLR) a fait filtrer des choses pour me faire passer pour le méchant, mais je suis tranquille, je pensais que c'était ce que je devais faire ».

Jouer aux Etats-Unis un jour

Puis, la question de son avenir est arrivée. Et là, sa réponse a pu surprendre plus d'un observateur, puisque s'il a dit qu'il ne sait pas encore s'il prolongera son contrat qui expire en juin, il a confié vouloir découvrir les Etats-Unis un jour.« Je ne vais pas négocier avec un club maintenant (il pourra le faire dès le 1er janvier, NDLR), si je le fais je vais attendre la fin de la saison. L'important maintenant c'est de terminer l'année bien et ne pas me distraire avec d'autres choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment encore et veulent que je reste, mais je ferai ce qui sera le mieux pour le club et pour moi. Je vais rester vivre à Barcelone (après sa carrière, NDLR), et je veux revenir au club après ma carrière, c'est ce que je veux, apporter des choses au club. J'ai toujours voulu vivre aux Etats-Unis, découvrir ça, si ça se fera ou non, je ne sais pas, c'est pour ça que je dis que je veux revivre à Barcelone après. Je ne sais pas ce qui se passera, je suis concentré sur ces 6 mois », a ainsi lancé l'Argentin, tenté par le pays nord-américain et la MLS.

« Je ne sais pas si je vais partir ou non, et si je pars, je veux le faire de la meilleure des façons. Si je pars, je veux revenir. Pas en tant qu'entraîneur, mais pourquoi pas en directeur sportif. J'espère que le président qui viendra fera bien les choses », a ajouté la star argentine. Une chose est sûre, il ne jouera pas au Real Madrid ni à l'Atlético de Madrid. C'est lui qui l'a dit... C'est déjà ça de pris pour les supporters du FC Barcelone, qui vont donc devoir attendre quelques mois avant de savoir de quoi sera fait l'avenir du meilleur joueur de l'histoire de leur club.