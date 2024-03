Le conseil de Rio Ferdinand à Paul Pogba

Depuis l’annonce de la suspension de 4 ans de Paul Pogba pour dopage, beaucoup d’acteurs du foot se sont exprimés. Entre messages de soutien, mots d’encouragement, Rio Ferdinand a tenu à conseiller l’ancien international français sur cette situation. L’ancien joueur de Manchester United connaît bien cette situation puisqu’il avait été suspendu pendant huit mois en 2003 après avoir raté un contrôle antidopage. Dans son podcast Vibe with Five , Rio Ferdinand a déclaré : « si j’étais Paul Pogba maintenant et que je suis innocent, je discute, je dis aux gens que c’est ce qui s’est passé ».

Avant de poursuivre : « je pense qu’il a besoin de parler, qu’ils pensent que cela gâche le procès ou non, ils lui ont imposé une interdiction de quatre ans, je ne pense pas que ce sera deux ans s’il fait appel parce que ces gens voudront s’assurer ils reçoivent leur quantité de sang [pour l’analyser]. (…) Il doit prendre soin de lui-même ici. Je suis bien placé pour m’asseoir ici et en discuter parce que j’ai vécu cela ». Paul Pogba ne compte pas s’exprimer publiquement avant son audience au TAS afin de respecter la procédure officielle.