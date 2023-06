Arsenal en passe de s’offrir sa première recrue de l’été !

La suite après cette publicité

L’été est chaud et c’est aussi le cas sur le mercato. Du côté d’Arsenal, on vient tout juste de digérer une magnifique saison ponctuée d’une deuxième place, mais il va vite falloir enfiler le bleu de chauffe et se renforcer pour la saison prochaine. Parmi les dossiers brûlants menés par les Gunners, on peut noter ceux menant à Kai Havertz (Chelsea) et Declan Rice (West Ham). Pour autant, c’est un autre joueur qui pourrait bien devenir la toute première recrue du club du Nord de Londres.

Piste de Manchester United l’été dernier, mais finalement resté du côté de l’Ajax Amsterdam, Jurriën Timber (22 ans) se rapproche de plus en plus des Gunners. Tenant son rang malgré la saison difficile vécue par l’Ajax Amsterdam (47 matches, 2 buts et 2 offrandes), le défenseur central sous contrat jusqu’en juin 2025 semble arriver doucement à maturité et se destine vers la Premier League.

Arsenal met plus de 45 M€ sur la table !

Voulant renforcer son secteur défensif, Arsenal a formulé une première proposition de 35 millions d’euros, mais celle-ci a été repoussée par le club néerlandais. Alors qu’un accord verbal aurait été trouvé entre les deux clubs pour une somme proche de 45 millions d’euros, le média néerlandais De Telegraaf annonce que l’équipe coachée par Mikel Arteta s’est mise d’accord avec le joueur.

Un salaire de 8 millions d’euros et un contrat courant jusqu’à juin 2028, voici ce qu’auraient convenu les différentes parties comme l’explique le média néerlandais. Jurriën Timber doublerait ainsi ses émoluments du côté de l’Angleterre. Il ne manquerait plus que la finalisation des derniers détails suite à la formulation d’une offre estimée entre 45 et 48 millions d’euros. Le mercato d’Arsenal semble aujourd’hui bien lancé.