MU : Jurriën Timber dans le viseur d’Erik ten Hag

Après Tyrell Malacia, Lisandro Martinez ou encore Antony, Erik Ten Hag n’a pas fini sa récolte du côté de son ancien club, l’Ajax Amsterdam. Selon le Daily Mail, le tacticien de 52 ans a demandé aux scouts de Manchester United d’observer plus d’une douzaine de jeunes néerlandais. Et parmi eux, le très prometteur Jurriën Timber.

United avait déjà essayé de signer le défenseur de 21 ans au cours de l’été dernier et le surveille très attentivement depuis. Les coéquipiers de Timber à l’Ajax, Devyne Rensch, 19 ans, et Kenneth Taylor, 20 ans, seraient également dans les plans de Ten Hag. Alors que la méthode du stratège néerlandais avait du mal à passer lors de ses débuts à Old Trafford, celle-ci commence de plus en plus à porter ses fruits. Et ses soldats, tout droit venus de la Johan Cruyff Arena, en sont les principaux atouts.

